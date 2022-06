La Guàrdia Civil allibera 47 aus capturades al medi natural a Santa Barbarà

Els agents van descobrir dues persones caçant els ocells de forma clandestina amb quatre xarxes de caça japonesa

Actualitzada 17/06/2022 a les 13:24

El Seprona ha localitzat aquesta setmana dos veïns de Tarragona caçant clandestinament ocells fringíl·lids a l'àrea privada de caça de Santa Bàrbara. Es tracta d'una zona aïllada on l'any passat ja es van fugir diversos caçadors furtius que es trobaven fent fets semblants, per la qual cosa, aquest any es venia realitzant vigilàncies per la zona.Els agents han descobert dues persones que es trobaven desembolicant ocells d'una xarxa vertical o japonesa. En aquell moment i després d'un intent de fuga sense èxit, s'ha identificat els presumptes autors dels fets.En total, s'han intervingut quatre xarxes japoneses de grans dimensions les quals es trobaven col·locades en acció de caça disposades per al seu ús i en diferents ubicacions, abastaven una distància lineal de gairebé 100 metres de llarg per dos d'alt. A més d'això, per tal d'atreure al màxim d'exemplars possibles s'estava utilitzant quatre reclams elèctrics específcs, els quals imitaven la vocalització de les espècies objecte de caça. Aquests aparells electrònics han quedat igualment intervinguts. A les xarxes japoneses es trobaven atrapats diferents exemplars de diverses espècies, entre elles, passerells comuns (Carduelis cannabina), caderneres (Carduelis carduelis), verderols comuns (Chloris chloris), un exemplar de ferreret comú (Cyanistes caeruleus) i una tord (tordus merula). També s'ha descobert amagada una gàbia per a l'emmagatzematge, una vegada capturades, amb caderneres i passerells comuns en el seu interior.En total s'han alliberat al medi natural per trobar-se vius un total de 32 passerells comuns, 11 caderneres, 3 verderols, un exemplar de ferreret comú. A més d'aquests exemplars vius, un s'ha trobat sense vida, és un tord.Els ocells fringíl·lids són aquells utilitzats tradicionalment per al cant; a Catalunya hi ha quatre espècies de fringíl·lids: caderneres, verderols, pinsans i passerell comú. La Guàrdia Civil recorda que la captura d'aquestes aus està expressament prohibida.Per aquests fets s'ha procedit a obrir diligències penals per la comissió d'un delicte contra la fauna, en capturar espècies prohibides de protecció especial i per caçar en època de veda i sense autorització. Les diligències han estat lliurades al Jutjat d'Instrucció en funcions de Guàrdia dels d'Amposta.