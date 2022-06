Controlat l'incendi forestal de Corbera d'Ebre

El foc havia quedat estabilitzat a mitjanit

Actualitzada 17/06/2022 a les 13:52

Els Bombers han donat per controlat aquest divendres l'incendi forestal de Corbera d'Ebre (Terra Alta), cap a les 12. El foc ja havia quedat estabilitzat a mitjanit. La sotsinspectora de Bombers Laura Ramoneda ha explicat a l'ACN que aquesta tarda es reduiran a la meitat les dotacions a Corbera, i al 25% a la nit. Ara els esforços es concentren als focs de Lladurs i Artesa de Segre, que continuen descontrolats. Pel que fa a l'incendi de Castellar de la Ribera, els Bombers l'han donat per estabilitzat aquest matí. També estabilitzat està el de Sallent, un foc que es va originar dijous a la tarda. Algunes dotacions s'han traslladat també a un incendi que s'ha originat a Peramola (Alt Urgell), però ja està estabilitzat.Ramoneda ha indicat que el perímetre de Corbera està completament controlat, ja que està ancorat a zones que estan humides o que són de conreus, i no pot pot avançar. «La feina que ens vam donar per objectiu ahir està assolida i estem molt optimistes», ha afegit. Els Bombers quedaran vigilants en alguns punts, però són molt reduïts i els recursos són suficients per estar-hi a sobre. Es controlarà que no hi hagi represes, amb l'ajuda especialment de les ADF, que fan una tasca molt important de vigilància.Des d'aquest matí, els propietaris dels conreus i masos ja hi poden accedir. La TV-7323 ha quedat oberta amb velocitat reduïda per garantir la seguretat. El foc no es podrà donar per extingit fins dissabte o diumenge, ha augurat. Ha afectat unes 400 hectàrees.L'incendi de Lladurs hauria cremat unes 50 hectàrees, segons les darreres informacions dels Agents Rurals. Està perimetrat però és molt inestable i té molt camp per correr. Pel que fa als de Castellar de Ribera i Sallent, la superfície cremada seria de 329 i 21,40 hectàrees, respectivament.Pel que fa a les dotacions, Bombers manté una quarantena de terrestres als incendis del Solsonès, amb el suport dels mitjans aeris.D'altra banda, s'han anat monitoritzant diversos incendis de llamp tant al Solsonès com al Pirineu. Amb l'helicòpter es fa una ruta de llamps per fer seguiment de les ignicions, establir prioritats de treball, i comprovar si hi ha focus. Entre els focs de llamp que s'estan monitoritzant hi ha a Cabó, Coll de Nargó, Llessui, Vall Fosca i Tuixent.