L'incendi de Corbera d'Ebre continua actiu i ha cremat 300 hectàrees

Els Bombers han treballat tota la nit en l'extinció dels tres focs declarats a Catalunya

Actualitzada 16/06/2022 a les 07:55

El foc originat a Corbera d'Ebre ha arribat a les 300 hectàrees, segons les darreres informacions dels Bombers de la Generalitat. D'altra banda, els dos focs originats a Castellar de la Ribera (Solsonès) han afectat ja 300 hectàrees, mentre que el de Baldomar, a Artesa de Segre, manté una afectació de 500 hectàrees cremades, a l'espera del canvi de torn i de noves actualitzacions. Els Bombers han treballat «intensament» tota la nit en l'extinció d'aquests focs simultanis, que continuen actius. Aquest matí hi treballen 62 vehicles terrestres i 8 aeris (2 AVA, 4 helicòpters i dos hidroavions), a Corbera d'Ebre 50 terrestres i 1 helicòpter i a Castellar de la Ribera 28 terrestres i 6 aeris (4 helicòpters i dos AVA).D'altra banda, els diversos incendis de llamp que es va produir aquest dimecres a la tarda a llocs com Peramola, Anoves, Valldar, Ogern i Montsant estan perimetrats i no hi ha perill que es puguin estendre. El cos manté activat tot el personal i mitjans.