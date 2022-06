Els Bombers tenen estabilitzat el 90% del perímetre del foc de Corbera d'Ebre

Seguiran pendents del garbí i de possible revifalles als punts calents fins al vespre

Actualitzada 16/06/2022 a les 14:49

El 90% del perímetre de l'incendi de Corbera d'Ebre està estabilitzat. Els Bombers continuen concentrats en el cap actiu del foc, que s'ha deixat cremar i es vol confinar abans que arribi a la carretera TV-7333 de la Fatarella.El cap de la regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre, Ricard Expósito, ha apuntat que cal superar «el risc diari», des del migdia fins al vespre, quan el garbí pot revifar els punts calents. «Som optimistes, però fins que no passi no donarem el foc per estabilitzat», ha afegit. El cap d'Emergències ha insistit que «no es poden permetre» que revifi, però treballaran «amb els mínims recursos per mantenir els nivells de seguretat» i poder enviar reforços a la resta d'incendis.