Els Bombers confien en estabilitzar el cap de l'incendi de Corbera d'Ebre cap al migdia

El foc continua actiu i l'estratègia és sacrificar 50 hectàrees i confinar-lo a la carretera TV-7333

Actualitzada 16/06/2022 a les 12:10

El cap de l'incendi de Corbera d'Ebre (Terra Alta) continua actiu aquest dijous al matí, si bé els Bombers han aconseguit estabilitzar dos terços del perímetre. Tal com ha explicat el sotsinspector dels Bombers, Guillem Guinjoan, l'estratègia és sacrificar unes 50 hectàrees de superfície forestal que hi ha davant del cap del foc per poder-lo confinar i estabilitzar a la carretera TV-7333, que està tallada al trànsit. De moment s'han cremat 360 hectàrees, totes de superfície forestal i no s'han hagut de lamentar danys personals ni materials.La simultaneïtat d'incendis a Catalunya fa que únicament hi hagi 42 dotacions terrestres i dues aèries. Si l'evolució és favorable, s'enviarien recursos humans a altres focs del país.