El Govern analitza una nova xarxa de tren-tramvia a les Terres de l'Ebre

La proposta ebrenca planteja connectar Roquetes-Tortosa, l'Aldea, Amposta, la Ràpita i Alcanar amb una freqüència inferior als 15 minuts

Actualitzada 16/06/2022 a les 11:04

El Govern analitza la factibilitat de quatre noves xarxes de tren-tramvia a les Terres de l'Ebre, el Bages, la Costa Brava i el Pirineu. Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), ha licitat la redacció de quatre documents per determinar el potencial de les diverses xarxes per tal de configurar a mobilitat futura «amb una visió diferent de la visió tradicional que considera, principalment, la radialitat vers la gran regió metropolitana». En tots els casos, es realitzarà una estimació del cost d'execució del projecte, la proposta d'explotació del servei i una anàlisi de la demanda potencial d'usuaris del servei. El cost més elevat és el de la connexió entre l'aeroport Girona i la Costa Brava i entre Girona, Banyoles i Olot amb 431.700 euros.La proposta ebrenca planteja la connexió entre Roquetes-Tortosa, l'Aldea, Amposta, la Ràpita i Alcanar amb una freqüència inferior als 15 minuts. La longitud estimada és de 41 km i l'import de licitació és de 122.100 euros. Així mateix, es preveu tant la intermodalitat com la connexió amb altres serveis ferroviaris a l'estació de l'Aldea per tal que esdevingui una ròtula ferroviària de connexió de les Terres de l'Ebre amb València, Tarragona i Barcelona.El termini de redacció de les anàlisis és de 9 mesos, excepte la de la Costa Brava, que és de 12.