Un metge de Tortosa, detingut per gravar amb el mòbil els genitals d'un pacient en una revisió d'empresa

Els Mossos han intervingut dos telèfons més i un ordinador per comprovar si havia gravat altres persones

Actualitzada 15/06/2022 a les 12:13

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un metge de 61 anys per, suposadament, gravar amb el telèfon mòbil els genitals d'un pacient mentre efectuava una revisió mèdica. L'arrest va tenir lloc el passat dia 10, quan els agents van ser requerits arran de la denúncia d'aquests fets en un consultori mèdic de la ciutat. La víctima, un home, va explicar que havia anat per passar una revisió mèdica d'empresa, juntament amb altres companys de feina. Durant l'exploració, el metge li hauria efectuat tocaments a la zona genital i tenia el mòbil amb la càmera en funcionament enfocant les seves parts íntimes. Els fets van desencadenar una discussió entre metge i el pacient. Aquest últim va prendre-li el mòbil per lliurar-lo després a la policia.