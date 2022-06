L'incendi de Corbera d'Ebre ja afecta unes 50 hectàrees

Una trentena de dotacions dels Bombers treballa per extingir-lo

Actualitzada 15/06/2022 a les 19:05

L'incendi que afecta el terme municipal de Corbera d'Ebre (Terra Alta) ja afecta unes 50 hectàrees, segons les estimacions dels Agents Rurals. Els Bombers han rebut l'avís a les 14.53 hores i hi treballen 26 dotacions terrestres i quatre aèries. Els efectius combaten les flames a la zona del Calvari.Segons han apuntat, el flanc dret i el cap de l'incendi avancen i s'estan desplegant estratègies per ancorar les flames i evitar que s'acostin a la carretera TV-7331. El foc ja ha afectat un parc eòlic. El vent i les altes temperatures dificulten les tasques d'extinció.L'alcalde de Corbera d'Ebre, Antoni Álvarez, ha explicat en declaracions a Catalunya Informació que els camps de conreu que hi ha en un barranc estan ajudant a evitar que les flames es propaguin amb més rapidesa, si bé van cap a la cresta. També ha afegit que hi ha hagut alguna explosió de bombes de la Guerra Civil que hi ha escampades pel terme municipal.