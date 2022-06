Declarat un incendi a Corbera d'Ebre i deu dotacions dels Bombers treballen per extingir-lo

El foc afecta unes 15 hectàrees de terreny majoritàriament forestal

Actualitzada 15/06/2022 a les 18:08

Un incendi s'ha declarat aquest dimecres al migdia a Corbera d'Ebre (Terra Alta). Els Bombers han rebut l'avís a les 14.53 hores i hi treballen 23 dotacions terrestres i dues aèries. Els efectius treballen per combatre les flames a la zona del Calvari. Segons han informat els Agents Rurals, hi hauria unes 15 hectàrees afectades, majoritàriament forestals.

Paral·lelament, a les 12.44 hores, s'ha iniciat un altre foc, en aquest cas a la Morera de Montsant (Priorat), a prop d'Escaladei. Segons han informat els Bombers la situació no representa cap amenaça i hi queden cinc dotacions terrestres.