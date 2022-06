Veïns de Santa Bàrbara recullen firmes per aturar la pudor i els fums provinents d'una planta de sansa

L'entitat Amevesaba demana solucions als ajuntaments i Acció Climàtica i reclama controls de qualitat de l'aire

Actualitzada 14/06/2022 a les 13:05

L'entitat veïnal de Santa Bàrbara (Montsià), Amevesaba, recull firmes per acabar amb la pudor i els fums que pateixen, provinents de la planta Biosansa CatSud de la Galera, una empresa de productes de sansa -el residu de la premsada de les olives- participada per tres cooperatives i empreses oleícoles privades. Amevesaba té ja prop de 400 signatures i les entregaran als ajuntaments i al departament d'Acció Climàtica, però no descarten mobilitzacions si la situació no millora. També exigeixen controls mensuals de la qualitat de l'aire. Temem que els vapors continguin benzopirens. Fonts de l'empresa asseguren que treballen per minimitzar el malestar. La sansa fa més mala olor perquè ha fermentat mentre esperaven el permís per assecar.