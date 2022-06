Un centenar de treballadors de l'Hospital de Jesús es manifesten per reivindicar els complements salarials

El consistori dona suport als empleats amb una moció que reclama la millora del finançament de la gestora municipal

Un centenar de treballadors de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús s'han manifestat aquest dilluns a la tarda. Reclamen els complements per objectius que no cobraran (DPO) de l'any passat perquè Salut argumenta que no s'han assolit les quotes assistencials a partir dels quals finança l'hospital municipal. Els empleats de Jesús han recorregut el centre de la ciutat, des del barri de Ferreries i fins a la porta de l'Ajuntament de Tortosa, on s'ha celebrat el ple ordinari. Els grups municipals han aprovat una moció de presidència que reclama la millora del finançament de la GESAT, l'empresa que gestiona el centre hospitalari, i en suport a la reclamació dels treballadors.



Un centenar dels treballadors de l'Hospital de Jesús, afectats per la retallada dels complements DPO del 2021, han recorregut el tram que va des del passeig del Riu a Ferreries fins a la plaça de l'Ajuntament, creuant el pont de l'Estat de Tortosa. Els treballadors han cridat consignes per denunciar «que no són un hospital de segona», que ofereixen «un servei essencial» i que «volen cobrar» els complements com ha fet el personal de tots els centres hospitalaris assistencials del territori.

La manifestació ha acabat a les portes del consistori on aquest dilluns a la tarda se celebrava el plenari ordinari del mes de juny i que s'ha iniciat amb una moció de presidència, signada per tots els grups municipals, que dona suport a la reivindicació dels treballadors i reclama al Departament de Salut la millora del finançament de GESAT, l'empresa municipal que gestiona el centre sociosanitari.

Fa deu dies, els empleats de l'Hospital de la Santa Creu van rebre amb una xiulada els responsables del Servei Català de la Salut que es van reunir amb els gestors del centre per estudiar un nou sistema de finançament. La retallada del Programa d'Intervenció Assistencial (PIA) posa en risc «la viabilitat del centre» i els complements per objectius, que no es van poder assolir amb l'hospital dedicat a atendre els pacients covid i amb altres serveis tancats. Salut només ofereix un 28% d'aquests DPO, però els treballadors preparen una reclamació col·lectiva perquè es cobri tot el complement. «L'Ajuntament no ho pot pagar i l'hospital pagarà el 28%, però fem una denúncia per cobrar el 100% de les DPO», ha remarcat Carme Martí, presidenta del comitè d'empresa dels treballadors de l'Hospital de la Santa Creu.