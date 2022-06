Un centenar de piragües omplen el riu Ebre per reivindicar un major cabal aquàtic i sòlid

La Plataforma en Defensa de l'Ebre resta a l'espera del futur Pla Hidrològic i crida a la mobilització a la tardor

Actualitzada 12/06/2022 a les 17:03

Un centenar de piragües han omplert aquest diumenge el tram entre Xerta i Tortosa del riu Ebre. En el marc de la 21a Piraguada en defensa de l'Ebre, l'acte ha servit per reivindicar un major cabal aquàtic i sòlid per al riu per garantir-ne el futur. A l'espera de la publicació del Pla Hidrològic de l'Ebre (PHE), la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE), Matilde Font, ha posat en dubte que el document inclogui les al·legacions presentades per l'entitat i n'ha criticat el retard en la publicació. «L'experiència que tenim és que tenen molt poc en compte les al·legacions i l'esborrany que presenten acaba sent el text final amb poca variació», ha lamentat a l'ACN. La plataforma apunta a la tardor per engegar noves mobilitzacions.