La instal·lació de nous elements a l'skateparc és la proposta més votada dels pressupostos participatius de Tortosa

La participació augmenta un 30,5% gràcies a la votació durant la fira ExpoEbre

Actualitzada 08/06/2022 a les 20:50

La resta de propostes escollides són la instal·lació de plaques solars a l'escola de Ferreries (24.000 euros); una àrea de lleure a la platja de la Xiquina, darrere del pavelló firal (18.000 euros); punts d'alimentació per a colònies de gats a Sant Llàtzer (6.500 euros); la renovació de les cistelles a les pistes de bàsquet exteriors del pavelló poliesportiu del Temple (12.000 euros), i noves jardineres al centre comercial (9.000 euros). Als Reguers, s'adquirirà mobiliari per a les festes del poble (8.000 euros) i s'instal·laran elements per a exercici físic a l'aire lliure (12.000 euros), mentre que a Vinallop, es renovarà l'enllumenat de la pista poliesportiva amb LED (17.000 euros) i s'il·luminarà la zona del circuit biosaludable (3.000 euros). Els pressupostos participatius 2022 comptaven amb 250.000 euros, un 25% més de recursos que les passades edicions.

L'opció més votada dels pressupostos participatius de Tortosa 2022 ha estat la millora i la instal·lació de nous elements a l'skateparc del parc dels Països Catalans, una actuació amb un pressupost de 48.000 euros. La ciutadania també ha optat per millorar l'accessibilitat de voreres en 38 punts de Ferreries i del Temple (47.000 euros) i la millora les escales d'accés al Seminari (45.000 euros). Enguany hi ha participat un 30,5% més de persones que en l'edició del 2021, una dada afavorida per la recuperació de la votació presencial durant la fira ExpoEbre. Tot i això, el 61% dels ciutadans ha votat telemàticament. En total es faran 8 actuacions al nucli urbà de Tortosa, dos als Reguers i dos a Vinallop.