Kronospan atreu noves inversions i indústries al polígon Catalunya Sud de Tortosa que accelera la seva ampliació

Les implantacions al polígon Catalunya Sud de Tortosa, com Florette i Kronospan, atreuen noves inversions i indústries. L'Incasòl i l'Ajuntament ampliaran en 130 noves hectàrees les 170 actuals al terme municipal. Kronospan promou que es creï un clúster al voltant de l'activitat de la fusta i de la seva fàbrica, però hi ha interès en altres àmbits i activitats que, de moment, l'alcaldessa Meritxell Roigé no ha volgut desvelar. La construcció de la fàbrica de Kronospan avança a ritme vertiginós. Ja s'ha aixecat una de les sis naus de la planta, que estarà funcionant i produint taulons de conglomerat a final d'any. També està llest el projecte per fer un ramal ferroviari i obrir una segona línia de producció que gairebé doblaria la inversió.

L'Incasòl ampliarà en 130 hectàrees les 170 que ara té el polígon Catalunya Sud al terme municipal de Tortosa. L'òrgan públic té part de la propietat dels nous terrenys i es treballa també amb altres propietaris per poder «desenvolupar de manera ràpida la tramitació». Tot i que l'alcaldessa no ha volgut avançar quines noves implantacions industrials poden arribar aviat, ha reconegut que hi ha demanda i interès, a conseqüència, en part, per l'atracció que genera el clúster de la fusta que vol impulsar Kronospan al voltant de la seva activitat.

Roigé ha reconegut que falten terrenys disponibles per ubicar totes aquestes «futures implantacions industrials» i que «s'estan interessant i adquirint terrenys per implantar-se al Catalunya Sud». L'alcaldessa ha celebrat que l'arribada de Florette o Kronospan, i sobretot «la situació estratègica» del polígon industrial, estigui «donant fruits i resultats» i ha apuntat que s'han superat «totes les expectatives» que s'havia generat el municipi, però que «a partir d'ara, continuaran treballant en aquesta línia». Tortosa ha assolit xifres d'atur molt positives, amb una desocupació a nivells de l'any 2007.

Primera de sis naus

La construcció de la planta de Kronospan avança a un ritme vertiginós. Aquest dijous, l'alcaldessa de Tortosa i el director general a Espanya de Kronospan, Javier Macicior, han visitat les obres. Ja s'ha aixecat la primera de les sis naus de la fàbrica de taulons, que tindrà 95.000 metres quadrats –en una parcel·la de 27 hectàrees. Mentre s'aixeca la planta, ja s'han iniciat els processos de selecció de personal. La línia de taulons de conglomerat donarà feina a almenys 187 persones – més 1.500 treballs indirectes-, tot i que Macicior ha assegurat que seran més perquè caldrà personal per al subministrament de fusta o per a l'administració. El pressupost d'inversió és de 274 milions d'euros. Els primers taulons es fabricaran a final d'any.

Ramal ferroviari

Però aquestes xifres es podrien doblar si s'aprova la construcció d'un ramal ferroviari, de 2,5 quilòmetres, des de la xarxa ferroviària fins a la planta de Kronospan. Amb aquesta infraestructura, la multinacional es planteja una segona línia de producció de taulons de partícules orientades. No es fabriquen enlloc d'Espanya i s'usen especialment per a construir cases de fusta perquè tenen les característiques estructurals adequades, que no tenen els taulons de conglomerat.

A la península –amb Portugal- se'n consumeixen un màxim de 9.000 metres cúbics i la planta de Tortosa en podria produir 30.000. La majoria part de la producció s'hauria d'exportar –en tren o vaixell-. Si es posés en marxa la segona línia de producció, la planta tindria més de 300 treballadors. La Generalitat ja té el projecte que ha fet l'empresa, que li demana finançament per al cost, d'uns 7 o 8 milions d'euros, i la gestió de les expropiacions dels terrenys per on haurà de passar la nova via de tren. «Invertiríem prop de 400 milions d'euros. No estem demanant molt», ha remarcat el director general de Kronospan a Espanya.