Un jutjat de Tarragona anul·la les 'dedicacions parcials' del 95% de 8 regidors de Detebre

Alginet ha defensat que el recurs de reposició «no era una qüestió d'imports econòmics sinó de formalitzar acords en plenari que fossin legals i s'adeqüessin a la Llei de Bases del Règim Local». La sentència del contenciós 2 de Tarragona assenyala que les dedicacions del 95% de la jornada infringeixen l'article 75 d'aquesta normativa. Segons la jutgessa, s'ha produït «un clar frau de llei» perquè «a efectes pràctics» no es veu la diferència entre el 95% i el 100% de la dedicació exclusiva.

ERC va presentar el recurs contenciós administratiu el febrer del 2020, després que el plenari tombés el primer recurs de reposició, el setembre del 2019. La sentència, del passat 23 de maig, deixa sense efecte l'acord sobre les dedicacions del 95% i també anul·la l'acord que fa referència als imports màxims que poden rebre els càrrecs per assistència als òrgans col·legiats de l'Ajuntament: una retribució bruta anual màxima per a alcaldia de 19.600 euros, 29.600 euros per a la tinença d'alcaldia, 24.600 per a les regidories amb funcions delegades, 3.400 per a portaveus de grups i 2.200 euros per regidors sense funcions delegades.

El portaveu republicà ha indicat que el fet que l'alcalde tingui una assignació menor per assistències a un òrgan col·legiat que els regidors que també hi van amb competències delegades per ell, es pot entendre «com l'encobriment d'una dedicació exclusiva».

El tribunal condemna el consistori a pagar les costes (400 euros). La sentència es pot recórrer, però per a Alginet suposaria «allargar-ho un any més». L'edil ha assegurat que «el més sensat seria modificar l'acord» i que «un màxim» de cinc regidors i regidores tinguin dedicacions exclusives, com estableix la llei.