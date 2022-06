Oliveres que busquen padrins

L'associació Rural Planet vol donar suport a l'agricultura a través de l'apadrinament d'arbres abandonats

Actualitzada 07/06/2022 a les 21:51

El procediment és molt senzill. Només cal accedir a la pàgina web de Rural Planet, escollir l'arbre o els arbres que es vulguin apadrinar, i fer l'aportació econòmica corresponent (al voltant dels 55 euros anuals). Automàticament, Rural Planet farà arribar al donant el diploma d'apadrinament amb la ubicació i la foto de l'arbre, i el mantindrà informat del seu estat i evolució. I, quan arribi el temps de la collita, el padrí podrà anar a veure l'arbre i recollir-ne els fruits per fer olivada o conserves. D'aquesta manera, també s'incentiva el turisme local. En el cas que el padrí no hi pugui anar, se n'encarregarà el mateix agricultor.

Darrere d'aquesta idea aparentment simple hi ha tres emprenedors de la Fatarella (Terra Alta): Jordi Cugat, Irene Lázaro i Lídia Cugat, que a principis d'aquest any van posar-se com a objectius definir un projecte que servís per donar suport a l'activitat agrària, a la vegada que dinamitzar les zones rurals i preservar el paisatge. «Ens trobem amb una realitat que fa difícil tirar endavant el que era la vida agrícola als pobles, i en concret a la zona de Tarragona. D'una banda, perquè hi queden poques persones que puguin dedicar-se a la pagesia. I, de l'altra, perquè qui s'hi vol dedicar ha de fer esforços immesurables per tirar endavant i viure de la terra i els camps», asseguren des de l'associació. Per tal d'aconseguir-ho, des de Rural Planet promouen l'apadrinament d'arbres abandonats, principalment oliveres, per tal de recuperar-los. També tenen l'opció de regalar l'apadrinament, de manera que contribuir al futur sostenible es converteix en un obsequi carregat de valors.

Entre les oliveres que en aquest moment estan disponibles per ser apadrinades, hi ha exemplars centenaris que necessiten ajuda per ser recuperats, però també arbres joves amb tot el futur per estrenar.

Totes les persones que vulguin més informació o bé convertir-se en padrins d'un arbre poden consultar el portal web de l'entitat (www.ruralplanet.org) o bé seguir-los a través de les xarxes socials (@ruralplanetorg a Facebook i Instagram). A més, Rural Planet també organitza altres activitats i accepten la col·laboració de persones que es vulguin sumar al projecte.