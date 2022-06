Detingut per intentar robar més d'una tona de coure d'una ferrovelleria de Gandesa

L'arrestat, juntament amb dos homes més, van ser detectats in fraganti a través de les càmeres de seguretat

Actualitzada 07/06/2022 a les 19:21

Els Mossos han detingut un home com un dels presumptes autors de l'intent de robatori de 1.280 quilos de coure d'una ferrovelleria de Gandesa, situada vora la carretera N-420. Va ser dijous passat, cap un quart de tres de la matinada, quan la vigilant va veure a través de les càmeres de seguretat que tres persones saltaven la tanca, omplien quinze sacs amb coure i els treien fora deixant-los preparats per emportar-se'ls posteriorment. Amb la descripció dels individus i el vehicle, els Mossos van aturar poc després, a Corbera d'Ebre, un cotxe que circulava per l'N-420 en direcció a Móra d'Ebre. L'únic ocupant va donar explicacions incongruents. Al cotxe van trobar vuit sacs buits de la mateixa marca comercial que els de la ferrovelleria.