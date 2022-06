Controlat l'incendi a Vilalba dels Arcs (Terra Alta)

Els Bombers segueixen monitorant la zona on es va originar el foc, tot i que les flames van extingir-se ahir al vespre

Actualitzada 05/06/2022 a les 10:54

Fins a 23 dotacions de Bombers van arribar a treballar per tractar d'apagar les flames que cremaven una àrea d'aproximadament unes set hectàrees que va cremar ahir a la tarda a Vilalba dels Arcs, a la comarca de Terra Alta.Al vespre d'ahir, el cos, que va rebre el suport dels bombers aragonesos, va aconseguir apagar el foc, que avançava, sobretot, a causa del vent del sud que bufava.El cos de Bombers segueix monitorant i controlant la zona, remullant les restes per tal que les flames no tornin a aparèixer.