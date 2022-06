El nou edifici assistencial de l'Hospital de Tortosa, operatiu a principis del 2025

La directora del CatSalut defensa que el projecte és irrenunciable i que no condiciona la construcció del nou hospital

Actualitzada 03/06/2022 a les 13:48

El nou edifici assistencial de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) estarà funcionant, a molt tardar, a principis del 2025. La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, ha defensat que l'ampliació del centre el farà «més funcional» i que és un projecte irrenunciable i que no condiciona que es faci un nou centre hospitalari a la ciutat més endavant.Aquest estiu es licitarà el projecte i l'obra conjuntament per reduir terminis i s'ha fet una diagnosi dels terrenys per valorar el risc que el projecte es bloquegi o paralitzi per troballes arqueològiques. La inversió prevista és de 32,5 MEUR. Els serveis assistencials del nou edifici es definiran ara amb els professionals de l'HTVC.