L'hospital d'Amposta i Fussmont faran fixes prop de 200 treballadors

L'estabilització dels contractes no modificarà la massa salarial ni la despesa de personal d'ambdues entitats municipals

Actualitzada 02/06/2022 a les 15:28

Prop de 200 treballadors de l'Hospital Comarcal d'Amposta i de la Fundació Serveis Socials del Montsià (FUSSMONT), de titularitat municipal, deixaran de ser temporals.El procés d'estabilització dels contractes es fa després que l'Estat aixequés la limitació de contractació fixa de personal a les empreses i administracions públiques. La seva regularització es farà mitjançant una valoració de mèrits per als llocs estructurals ocupats que eren existents a la plantilla abans de l'any 2016 i un concurs de mèrits sumat a un altre d'oposició per aquells que van ser ocupats amb posterioritat al 2016.L'estabilització d'aquestes places no modificaran la massa salarial ni la despesa de personal d'ambdues entitats.