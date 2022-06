El Consorci d'Aigües de Tarragona instal·larà plantes fotovoltaiques per generar un 10% del seu consum elèctric

El projecte del CAT preveu que es puguin generar fins a 4,7 GWh/anuals a la central fotovoltaica aprofitant la gran superfície existent sobre les cobertes del dipòsit d'aigua tractada de la planta de l'Ampolla. En el cas de les instal·lacions centrals de Constantí, es generaran 1,5 GWh/anuals amb les plaques que s'ubicaran també sobre els dipòsits. La inversió total prevista és d'uns 5 milions d'euros i una consultora especialitzada treballa en la concreció dels projectes per licitar-los dins d'enguany, segons el president de l'ens, Joan Alginet.

La idea és que l'electricitat que produeixin aquests parcs abasteixi directament les instal·lacions, sense connexió a la xarxa ni emmagatzematge en bateries –opció, aquesta última, que encariria el sistema. Segons el cap d'innovació, tecnologia i energia del CAT, Andreu Fargas, s'han triat dues instal·lacions amb elevada demanda energètica per poder garantir la viabilitat del sistema d'autoconsum. Això, ha afegit, obligarà a adaptar la forma d'explotació, activant o desactivant més bombes en funció de la producció d'energia fotovoltaica.

Les previsions són que l'energia produïda per les plaques de la planta de l'Ampolla pot arribar al 28% del seu consum i un 18% a Constantí. En total, la idea és arribar a assolir el 10% de la factura energètica de l'ens que gestiona el minitransvasament a Tarragona. L'objectiu, precisament, és contribuir a la reducció dels costos energètics, que el passat 2021 es van duplicar passant dels 4 als 8 milions d'euros. Això va portar el consell d'administració a traslladar l'increment de costos als consorciats.

La signatura d'un Price Purchase Agreement (PPA) pels pròxims cinc anys, a partir d'aquest 2022, ha de permetre garantir una tarifa fixa i origen renovable per al 75% de l'energia del CAT. Tot i que segons l'ens ja suposa un estalvi del 50% en aquests moments, l'actual context energètic i geopolític internacional, segons Alginet, no permet encara arribar als 7 milions anuals que s'esperen. « Si no fos pel PPA, com a consumidors industrials, hauríem entrat en fallida tècnica», ha assegurat Alginet.

Entre les mesures de sostenibilitat anunciades aquest dijous en el marc de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient el pròxim diumenge, el CAT ha presentat la seva nova flota de vehicles elèctrics, que ha suposat una inversió de 800.000 euros en quatre anys. Actualment, la flota ja és elèctrica en un 90%m amb 29 cotxes endollables: 18 turismes i onze furgonetes. Tres vehicles estan pendents de substituir però encara no existeix equivalent. L'estalvi mitjà anual de combustible arriba als 970 euros per vehicle. Alginet ha reiterat la voluntat de l'ens de «renovar els compromisos ambientals i augmentar-los» amb noves mesures d'impuls de la sostenibilitat –incloent, ha recordat, el projecte per retornar els llots de la depuradora al delta de l'Ebre-.

La variant de l'Ametlla de Mar, a finals d'any

D'altra banda, el president del CAT ha explicat també que les obres de construcció de la variant del tram de la canonada del minitransvasament que havia de permetre evitar el tram afectat per un trencament el desembre passat a l'altura de l'Ametlla de Mar s'han aturat pels costos sobrevinguts. L'empresa adjudicatària de les actuacions, licitades per 1,2 milions d'euros, va informar l'ens que, fruit del context d'increment de preus generalitzat i la crisi geopolítica per la invasió d'Ucraïna, el cost de les actuacions s'havia disparat.

D'acord amb la legislació mercantil, això ha conduït a la rescissió del contracte amb l'única empresa que havia concorregut al concurs i que executava les obres, Aquambiente Serivicios. Així les coses, les obres no podran enllestides el 30 de juny com estava previst. Actualment s'està modificant i actualitzant el projecte amb els nous preus, a l'espera que el consell d'administració aprovi un nou procés de licitació. Les previsions actuals són de poder tenir enllestida finalment la variant l'últim trimestre d'enguany.

Els tècnics del CAT certifiquen que, després de la reparació d'urgència efectuada just després del trencament, el tram de canonada és segur i, en els pròxims mesos, estarà també equipat amb un cable de fibra òptica que permetrà monitoritzar-lo de forma constant. Segons les conclusions del CSIC, que va tornar a analitzar el trencament després del cas de l'Ampolla fa dos anys, novament les filtracions d'aigua salinitzada d'un pou de regadiu proper haurien accelerat la corrosió de l'estructura i el seu col·lapse.