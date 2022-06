La central nuclear Ascó II inicia el seu 28è cicle d'operació 

La planta es va sincronitzar a la xarxa elèctrica dimarts a les 15.05 hores després que finalitzés la parada

Actualitzada 01/06/2022 a les 11:03

La unitat 2 de la central nuclear Ascó es va connectar novament a la xarxa elèctrica a les 15.05 hores d'ahir dimarts, 31 de maig, després de finalitzar les activitats corresponents a la seva 27a Recàrrega de Combustible. Aquest procés dona pas a un nou cicle d'operació, el vint-i-vuitè.En els treballs d'aquesta parada han participat més de 1.000 professionals addicionals de diferents perfils i especialitats. Entre els projectes rellevants que s'han dut a terme, a més de la renovació de 64 dels 157 elements que conformen el nucli del reactor, destaquen diverses activitats realitzades al circuit primari com la inspecció visual de plaques i soldadures inferiors de tubs guia de l'intern superior, activitat relacionada amb la preparació de la central per a l'operació a llarg termini, així com la inspecció de tubs per corrents induïts als tres generadors de vapor i la injecció d'àcid poliacrílic a la part del circuit secundari.ANAV ha aprofitat aquesta parada per incorporar 28 modificacions de disseny físiques i 13 modificacions de software relacionades amb diferents sistemes de la central amb l'objectiu de mantenir la planta en les millors condicions de seguretat i fiabilitat per afrontar el nou cicle de operació i intensificar la preparació de la planta per operar a llarg termini.La propera parada per recàrrega a ANAV tindrà lloc al mes d'octubre, quan la central nuclear Vandellòs II abordarà la seva 25a Recàrrega de Combustible.