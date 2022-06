Enric Roig no serà l'alcaldable del PSC a Tortosa i dimitirà de regidor

El tinent d'alcalde defensa que cal «una regeneració de persones i de trajectòries polítiques» per als comicis de 2023

Actualitzada 01/06/2022 a les 18:01

El primer secretari del PSC de Tortosa i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa, Enric Roig, no serà l'alcaldable dels socialistes en les eleccions municipals de l'any que ve. Roig ha anunciat que aviat deixarà també el seu càrrec al consistori «per emprendre nous projectes personals i professionals». El PSC ha governat amb Junts des del gener del 2020, «després de 12 anys d'oposició responsable, contundent i exigent». D'aquest període, Roig n'ha destacat la reactivació econòmica, les inversions industrials o la regeneració dels espais públics. El portaveu socialista ha defensat que per aconseguir l'alcaldia de Tortosa l'any que ve cal «una regeneració tant de persones com de trajectòries polítiques».Enric Roig ha remarcat que amb una dècada al servei públic ha complert la seva feina i que deixa el grup municipal «en el lloc més alt» des del 2007, quan va tornar l'oposició. Fins que l'edil i primer tinent d'alcalde socialista deixi el càrrec, les funcions de portaveu les farà la portaveu adjunta Dolors Bel, que també serà consellera comarcal durant la resta de l'any.