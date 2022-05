La CUP demana obrir diligències pel vessament de la nuclear d'Ascó al riu Ebre

Els cupaires qualifiquen de «greu negligència» l'omissió d'informació i exigeixen que es depurin responsabilitats

Actualitzada 31/05/2022 a les 14:28

La CUP ha demanat al Govern que obri diligències pel vessament d'oli industrial de la central nuclear d'Ascó al riu Ebre. Els anticapitalistes han qualificat de «greu negligència» l'omissió d'informació i han exigit que es depurin responsabilitats, ja que la fuita es va produir dilluns passat i fins dimecres no es va informar de l'abocament. «És una vergonya que els responsables de la central se sentin amb tanta impunitat com per no informar immediatament d'un vessament a les seves instal·lacions», ha sentenciat la diputada Laia Estrada.Per tot plegat, la CUP ha demanat la compareixença del director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Marc Sanglas, perquè esclareixi si s'han obert ja diligències i si se sancionarà la nuclear.