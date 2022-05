Els consells comarcals ebrencs impulsen un pla de sostenibilitat turística

El projecte, amb una inversió de 6,3 MEUR, inclou 22 actuacions i opta als fons europeus de recuperació

Els consells comarcals de les Terres de l'Ebre, a través del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE), impulsen un pla de sostenibilitat turística de la Reserva de la Biosfera. El projecte inclou 22 actuacions, les quals es faran a les zones rurals per tal que s'incrementin els beneficis derivats de les activitats recreatives i turístiques.Entre algunes de les iniciatives destacades hi ha la interconnexió i millora dels itineraris en bici de la Reserva de la Biosfera, la reforma de les estacions de Bot i Horta de Sant Joan de la Via Verda i la millora de la seva il·luminació. El pla opta a la convocatòria extraordinària dels fons europeus Next Generation i suposarà una inversió de 6,3 milions d'euros.