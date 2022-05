Els Bombers donen per extingit l'incendi d'Ascó

Actualitzada 31/05/2022 a les 18:49

Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit cap a dos quarts de sis de la tarda d'aquest dimarts l'incendi que es va declarar a Ascó aquest dilluns. El foc es va originar cap a tres quarts de cinc de la tarda en una zona propera al Castell d'Ascó i va quedar estabilitzat a primera hora de la nit. Durant tota la nit els Bombers hi han seguit treballant, i aquest matí l'han donat per controlat.Des d'aleshores vuit dotacions han continuat les tasques fins a l'extinció, i posteriorment s'han retirat de la zona. Les flames han afectat una zona d'unes dues hectàrees de terreny. En les tasques d'extinció hi van arribar a intervenir fins a 20 dotacions terrestres, dos helicòpters bombarders i quatre avions de vigilància i atac.