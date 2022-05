Denuncien un home per l'abocament d'escombraries al Trabucador

El veí de Benicàssim va llençar diverses bosses d'escombraries, botelles de plàstic i una gran quantitat de llaunes de beguda

Actualitzada 31/05/2022 a les 11:48

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home, veí de Benicàssim, per realitzar un abocament d'escombraries a la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre.El passat 24 de maig els agents van localitzar un abocament de residus diversos com bosses d'escombraries, botelles de plàstic, i una gran quantitat de llaunes de beguda entre d'altres residus a l'istme del Trabucador, pertanyent al terme municipal de la Ràpita (Montsià).Davant d'aquests fets els policies van iniciar una sèrie d'indagacions que van portar a la identificació de l'autor de l'abocament, el qual va ser denunciat administrativament per infracció del Decret Llei 1/2009 de la Llei Reguladora dels Residus.La denuncia serà tramitada a l'Ajuntament de la Ràpita, organisme competent en aquesta matèria.Aquesta actuació s'emmarca dintre del Pla d'Acció que els Mossos d'Esquadra porten a terme en aquest espai protegit en col·laboració amb la direcció del Parc Natural del Delta de l'Ebre.