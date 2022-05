Campredó denuncia un «augment incontrolat» de mosques i demanen solucions

El consistori adverteix que pateixen una plaga que pot provocar «un greu problema de salubritat pública»

Actualitzada 30/05/2022 a les 19:59

El govern de l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Campredó ha demanat la intervenció del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) i els serveis territorials d'Acció Climàtica, i es demanarà també a Salut. D'altra banda, la policia local elabora un informe per identificar els principals focus, i s'ha demanat un increment de la neteja i desinfecció de les illes de contenidors de recollida selectiva. També s'ha demanat a la població que eviti llençar les escombraries durant les hores de calor i ho facin sempre a la nit.

L'Ajuntament de Campredó, a Tortosa, ha alertat que estan patint un «augment incontrolat» de mosques que pot provocar un greu problema de salubritat pública. El consistori assenyala que la situació es va agreujant cada any per molts factors com l'augment de les temperatures, les explotacions agràries, la indústria farinera, les illes de contenidors de brossa o els abocaments incívics, però adverteixen que la situació enguany és «alarmant». Des de fa setmanes han requerit a les institucions superiors i competents la presència de tècnics que puguin avaluar la situació «a fi de catalogar-la com a plaga i donar-hi una solució global».