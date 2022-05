Suspenen la recerca del possible quart ocupant del vehicle sinistrat a l'N-420 a Pradell

Actualitzada 30/05/2022 a les 16:13

En el sinistre, han mort dues persones i una altra n'ha resultat ferida greu. Aquesta persona ha estat traslladada pel SEM a l'Hospital de Sant Joan de Reus. En un primer moment, l'accidentada ha explicat que eren cinc les persones que viatjaven en el vehicle i després ha assegurat que eren quatre. Per això, des de dos quarts i mig de nou d'aquest matí, els efectius de bombers i de la policia catalana, han desplegat un dispositiu de recerca al punt quilomètric 846 de la carretera N-420, punt on s'ha precipitat el cotxe.

El cos de Bombers ha suspès la recerca del possible quart ocupant de l'accident que s'ha produït aquest dilluns a l'N-420, a l'altura de Pradell de la Teixeta (Priorat). Durant tot el matí, els bombers han fet tasques de recerca, però la càmera tèrmica del dron que sobrevolava la zona, on s'ha estimbat el vehicle, només hi han trobat restes del cotxe sinistrat i altres materials.Els efectius han donat per tancat el servei a quarts de quatre d'aquesta tarda. Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, la investigació continua oberta per esclarir les causes del sinistre i no descarten que hi hagi un quart ocupant. Amb tot, diuen, que a hores d'ara, només tenen contrastat que hi havia tres persones a l'interior del cotxe quan aquest s'ha accidentat.