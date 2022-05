Els Bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal d'Ascó, que afecta dues hectàrees

Actualitzada 30/05/2022 a les 22:00

Els Bombers han donat per estabilitzat poc abans de les nou de la nit el foc que des de tres quarts de cinc de la tarda crema en una zona propera al Castell d'Ascó, al municipi d'Ascó. Durant les tasques d'extinció el cos d'emergències ha ampliat de forma gradual les dotacions per atacar les flames amb contundència.Així hi ha arribat a haver una vintena de dotacions terrestres, 2 helicòpters bombarders i 4 avions de vigilància i atac. Poc després de les vuit del vespre els mitjans aeris s'han retirat, atès que el perímetre ja no creixia i els efectius sobre el terreny treballaven per acabar de tancar-lo. La zona de l'incendi afecta unes 2 hectàrees de terreny segons els càlculs dels Bombers.