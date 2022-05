La 15a edició de Litterarum a Móra d'Ebre es reafirma com a referent d'espectacles literaris

La fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre, Litterarum, s'ha acomiadat aquest diumenge de la quinzena edició i s'ha reafirmat com un referent a tot Catalunya. Més de 3.500 persones han gaudit d'un programa que ha apostat pel públic infantil i jove. Precisament per atreure aquest segment de la població, s'ha fet un maridatge literari que ha penjat el cartell de complet, tal com ha celebrat la directora del certamen Gemma Sastre. Pel que fa a la fira del llibre ebrenc, s'ha batut rècord de vendes amb més de 800 exemplars venuts en tres dies. Enguany s'ha recuperat la presencialitat dels actes i s'han programat catorze espectacles literaris i una trentena de presentacions de llibres amb autors o obres vinculades a les Terres de l'Ebre.

Després de quinze edicions, Litterarum ha treballat per obrir el ventall de públic i s'ha fixat en les famílies a l'hora de preparar un programa que ha mesclat espectacles literaris amb presentacions de llibres, tallers i altres activitats al voltant de la literatura. Segons la directora del certamen, Gemma Sastre, un dels grans èxits d'aquesta edició ha estat el maridatge literari que s'ha celebrat aquest dissabte al Castell de Móra d'Ebre i que ha esgotat les 200 localitats. La principal novetat d'enguany ha constat d'un sopar amb productes de proximitat i vins dels cellers de la comarca que s'han combinat amb l'espectacle 'Terra i cel' a càrrec de Judit Puigdomènech, amb poemes de Clementina Arderiu i de Maria-Mercè Marçal.

Nascut el 2007, Litterarum s'ha reafirmat com un referent a Catalunya per promocionar la literatura a través d'espectacles que es basen en textos literaris escrits en llengua catalana que no estaven concebuts originàriament per a l'escena. Amb aquesta premissa, el programa d'enguany ha tornat a omplir-se de propostes de petit, mitjà i gran format que s'han repartit en diferents espais de la capital de la Ribera d'Ebre durant tot el cap de setmana. Per a la directora del certamen, aquesta edició ha servit per reivindicar el Premi Nacional de Cultura atorgat el 2019.

Després de dos anys condicionats per les restriccions de la pandèmia, la normalitat s'ha recuperat en tots els actes que s'han dut a terme fins aquest diumenge. Tot i això, Sastre ha apuntat que la finestra digital oberta en les dues últimes edicions han servit per donar-se a conèixer a nous públics. Per aquest motiu, ha assegurat, es mantindran alguns 'streamings' de cara a futures edicions. D'altra banda, la fira també representa un punt de trobada per als professionals del sector; segons l'organització en aquesta quinzena edició s'han acostat a Litterarum una setantena de programadors de tot Catalunya i el País Valencià.

Protagonisme especial per als autors i obres literàries ebrenques

Pel que fa a la Fira del Llibre Ebrenc, que coincideix amb la celebració de Litterarum, s'ha registrat un rècord de vendes amb més de 800 exemplars venuts en un cap de setmana. Les obres vinculades a les Terres de l'Ebre -sigui per temàtica o pels seus autors- han tingut un protagonisme destacat a la carpa instal·lada a la plaça de Dalt de Móra, on lectors de totes les edats han pogut remenar llibres per a tots els gustos. Tot plegat ajuda a consolidar la marca Ebre al món literari, tal com ha assegurat a l'ACN la llibretera Sònia Moreno, que ha participat en aquesta mostra.

La Fira del Llibre Ebrenc, que enguany celebra la dinovena edició, se celebra cada any gairebé un mes més tard que Sant Jordi. Segons Moreno, la data escollida no representa cap inconvenient per al sector, sinó més aviat el contrari. «Quan s'acosta el 23 d'abril, els llibreters ens preparem per la diada, però alhora ja estem pensant en la Fira del Llibre Ebrenc. Per al públic, serveix per començar l'estiu amb literatura», ha afegit.