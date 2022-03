Or líquid amb mil anys d'història

Mil&UnVerd és una empresa familiar reusenca que elabora oli d'olives mil·lenàries de la Sénia

Actualitzada 28/03/2022 a les 20:15

Carles Cabanes és natural de la Sénia. Casat amb una tarragonina, va apostar per marxar del poble i formar una família a la terra de l'esposa. Així i tot, no va trencar els els vincles amb la Sénia. «Un dia, va saber al poble hi havia algunes finques amb oliveres mil·lenàries que estaven abandonades, i va pensar que era una llàstima. Així que va comprar dues finques, les va fer netejar i va posar-les en marxa un altre cop», explica la seva filla Eva. En aquest projecte va comptar amb un còmplice de la família, el seu net Xavier, fill de l'Eva.«El primer projecte de tots dos va ser recuperar els arbres mil·lenaris. Però un cop ho van haver aconseguit, com que els olivers fan olives, van decidir fer oli», afegeix l'empresària reusenca. Així naixia Arbor Sacris, l'oli d'oliva verge extra elaborat a partir de les olives de la varietat farga provinents dels arbres mil·lenaris de la Finca Els Carlets de la Sénia.

Però avi i net no es van aturar aquí: en aquella terra també hi tenien oliveres que, sense ser mil·lenàries, es podien catalogar com a centenàries. D'elles va néixer l'oli Arbor Senium, elaborat amb olives de les varietats farga i morruda. I, encara més, recorda l'Eva: «Quan el pare es va casar i va venir cap aquí, es va comprar una finca a la Selva del Camp. Animats amb el projecte, van decidir arrencar els avellaners d'aquelles terres, que no eren rendibles, i plantar una varietat d'oliva de la zona, l'arbosana, en cultiu superintensiu». I d'allà en va sortir l'oli d'oliva verge extra Casolí.

Tot plegat ho gestionen des de Reus sota el nom d'empresa Mil&UnVerd, un negoci que té per lema la unió de Tradició –la Sénia– amb Modernitat –la Selva del Camp.

Tot plegat va arrencar l'any 2018, quan es va formar la societat. La primera producció d'oli Arbor Sacris va ser la de la temporada 2019-20, i en aquest espai de temps tan curt, el negoci familiar ha rebut distintius i guardons de primer nivell arreu del món. Així, ja han acumulat medalles d'or per la seva qualitat en països com Berlín, Japó, Dubai, Tòquio o Nova York.

«Ens satisfà moltíssim que en tan poc temps ens hàgim posicionat al costat de productors que fa molts anys que estan elaborant uns olis excepcionals. Som una empresa familiar petita, i tenir un retorn d'aquest tipus és molt satisfactori», admet l'Eva.

En l'actualitat, l'oli el venen al mercat nacional però amb la mirada posada en l'exportació. Però ho volen fer a poc a poc i després d'examinar bé totes les opcions: «Els nostres productes tenen un valor afegit, no és simplement un oli, és un producte elaborat a partir d'oliveres mil·lenàries i, per tant, volem trobar distribuïdors que sàpiguen transmetre aquests valors», asseguren.

A Tarragona, els olis de la família Cabanes Morella es poden trobar a la botiga Lanttonia, situada a la Vall de l'Arrabassada. A Reus, a El Magatzem, i a Barcelona a la botiga Semon i el Mercat de la Boqueria. També en venen en alguns comerços d'Amposta.