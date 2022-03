El CC de la Terra Alta presenta vuit ofertes de feina per al Programa Treball i Formació

Les ofertes comporten realitzar tasques de manteniment a la Via Verda, manteniment d'edificis, neteja i suport al servei d'atenció a domicili

Actualitzada 29/03/2022 a les 16:48

Línia Majors 52 anys : 3 contractes. Neteja i Assistència Domiciliària. Codi d'oferta 09-2022-7991

: 3 contractes. Neteja i Assistència Domiciliària. Codi d'oferta 09-2022-7991 Línia Majors 52 : 1 contracte. Peó Obres Públiques. Manteniment Via Verda i altres tasques de manteniment. Codi d'oferta: 09-2022-7998

: 1 contracte. Peó Obres Públiques. Manteniment Via Verda i altres tasques de manteniment. Codi d'oferta: 09-2022-7998 Línia PANP (persones amb risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació): 3 contractes. Peó Obres Públiques. Manteniment Via Verda. Codi d'oferta: 09-2022-8005

(persones amb risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació): 3 contractes. Peó Obres Públiques. Manteniment Via Verda. Codi d'oferta: 09-2022-8005 Línia PRGC (destinatari de la renda garantida de ciutadania): 1 contracte. Peó Obres Públiques. Manteniment Via Verda. Codi d'oferta: 09-2022-8010

El Consell Comarcal de la Terra Alta ha presentat vuit ofertes de feina a l'Oficina de Treball de Móra d'Ebre per al Programa Treball i Formació. Es tracta de vuit contractes a jornada completa i amb una durada de dotze mesos en els quals s'hi sol·liciten diversos perfils per realitzar tasques de manteniment a la Via Verda, de manteniment d'edificis, de neteja i de suport al servei d'atenció a domicili.Els perfils sol·licitats i codis d'oferta són:Totes les persones que optin a aquests llocs de treball hauran de ser Demandants d'Ocupació No Ocupats (DONO). Aquestes ofertes estan condicionades a la resolució definitiva del SOC. Les persones interessades hauran de trucar a l'Oficina de Treball de Móra d'Ebre: 900 800 046