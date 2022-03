Detenen a Gandesa tres homes per robar joies en un domicili de Móra d'Ebre

La investigació continua oberta per determinar si els arrestats estan implicats en fets similars ocorreguts en les últimes setmanes

Actualitzada 29/03/2022 a les 12:34

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 23 de març a Gandesa tres homes, dos d'ells de 32 i l'altre de 33 anys, com a presumptes autors d'un robatori amb força en un domicili de Móra d'Ebre.Els fets van ocórrer el matí del mateix dia 23 quan una patrulla dels Mossos d'Esquadra va observar un turisme que circulava per la carretera N-420 al seu pas pel terme municipal de Gandesa.Segons informacions anteriors d'alguns testimonis un vehicle de les mateixes característiques podia estar relacionat amb robatoris a domicilis, per la qual cosa els agents van decidir aturar-lo.El turisme anava ocupat per tres homes els quals no van donar fiabilitat respecte al motiu de la seva presència a la zona.Davant els dubtes d'autenticitat que presentava la identificació d'aquestes persones i que un d'ells no portava cap tipus de documentació personal, tots tres van ser adreçats a la comissaria de Gandesa a efectes de verificar les seves identitats.Un cop en dependències policials els agents van escorcollar el vehicle i van localitzar diverses joies que van ser reconegudes com a sostretes en un robatori amb força ocorregut el passat 21 de març en un domicili de Móra d'Ebre.Arran d'aquests fets els tres homes van quedar detinguts com a presumptes autors del robatori.Les joies recuperades van ser retornades als seus legítims propietaris, mentre que la investigació continua oberta per tal de determinar si els arrestats poden estar implicat en fets de les mateixes característiques ocorreguts a la demarcació en les últimes setmanes.Els detinguts van passar a disposició del jutjat de guàrdia Gandesa, el passat 25 de març, i es va decretar la seva llibertat amb càrrecs.