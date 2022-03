Proposen integrar els elements del monument franquista de Tortosa en una passarel·la

Els partidaris de reinterpretar-lo i els de retirar-lo rebutgen la proposta de l'Observatori Europeu de la Memòria

La Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa i el Col·lectiu que defensa reinterpretar el monument franquista de l'Ebre a Tortosa rebutgen la proposta de l'Observatori Europeu de Memòria (EUROM) per reinterpretar el monòlit. El projecte planteja desmuntar-lo i integrar els elements en una nova passarel·la de fusta sobre el riu Ebre, amb una cripta al mig on se situarien l'àguila, el soldat i l'estrella. Per al Col·lectiu no és tracta de verticalitat o horitzontalitat sinó de respectar el mandat de la consulta popular de 2016 i consensuar la reinterpretació «des del diàleg». La Comissió rebutja reinterpretar-lo i denuncien que la proposta de l'EUROM «manté les dimensions i la mateixa càrrega simbòlica» del monòlit.D'una banda, la Comissió per a la Retirada dels símbols franquistes a Tortosa rebutja totalment la proposta perquè «és un intent d'acontentar tothom» i que faria que el monument franquista, tot i perdre la verticalitat, «guanyaria presència i veneració» perquè la simbologia franquista, l'àguila, el soldat i l'estel, se situarien en una cripta que permetria «perpetuar el missatge originari d'exaltació del franquisme». Ratifiquen que la seva petició és «la retirada del monument franquista més gran de Catalunya» i s'han mostrat preocupats «pel suport i l'impuls» que puguin donar a la proposta la regidora de Memòria Històrica de l'Ajuntament de Tortosa, Dolors Bel i del tinent d'alcalde Enric Roig (regidors del PSC). Roig ha explicat que han estat en contacte amb l'EUROM i que el treball ha estat finançat pel govern espanyol «amb l'esperit de cosir ferides».La Comissió demana al Memorial Democràtic i a la Conselleria de Justícia que mantingui el compromís de retirar el monument i executar el projecte –presentat el novembre de 2020-. Celebren que dijous passat el Parlament es tornés a pronunciar a favor de la seva retirada i «continuen valorant» la necessitat d'un centre d'interpretació de la «mal anomenada» guerra civil espanyola, de la dictadura franquista i del perquè està costant tant retirar el monument, el qual entenen que s'ha de museïtzar, però mai reinterpretar.D'altra banda, el Col·lectiu que defensa la reinterpretació del monument franquista del riu Ebre (Corembe) es desvincula de la proposta de l'Observatori Europeu de la Memòria, organisme impulsat per la Universitat de Barcelona. Argumenten que «no respon als seus plantejaments» per preservar i conservar el monòlit «en el seu estat actual».La proposta de l'EUROM és desmuntar-lo i integrar-ne les parts en una passarel·la de fusta sobre el riu Ebre, construïda sobre la pilastra actual i paral·lela al pont de l'Estat. Dins unes grans vitrines s'hi incorporarien els elements franquistes amb la intenció de crear «un espai pedagògic, explicar els símbols i mirar-los cara a cara». Com detalla Núria Ricard, que ha dirigit el projecte amb Jordi Guixé, el sentit de mantenir-lo al lloc «on ha estat projectat» és evitar que «perdi l'arrelament significatiu» i tingui un objectiu pedagògic per a les futures generacions. «Plantegem convertir-lo en un element horitzontal per desactivar la radioactivitat simbòlica de l'element i li fem una contextualització en un projecte d'espai públic, en un nou pont, per rememorar els antics ponts de Tortosa», descriu Ricard en un vídeo explicatiu.Per a Corembe, no es tracta de parlar de verticalitat o horitzontalitat sinó de fer «un treball de memòria històrica a la ciutat». «Un cop fet la consulta calia crear espais de diàleg i reparació per reinterpretar el monument», ha demanat Consol Cordero, portaveu de Corembe. Rebutgen que es faci una nova passarel·la sobre la pilastra, a tocar del pont de l'Estat que ha estat rehabilitat recentment amb una inversió de més d'un milió d'euros. El Col·lectiu ha presentat una proposta als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Tortosa perquè s'il·lumini amb punts de llum situats a banda i banda del riu Ebre.El col·lectiu per la reinterpretació recorda que el procés per desmuntar-lo i retirar-lo –que ja preveia fer la Generalitat el juliol de l'any passat- està aturat als jutjats. «Fins que no finalitzi el procediment judicial, no es podrà modificar o alterar l'obelisc amb tots els seus elements», remarquen des del col·lectiu tortosí. Corembe ha denunciat al TSJC la descatalogació del monument franquista. Quan això es resolgui, el jutjat contenciós de Tarragona decidirà també sobre les competències de la Generalitat per retirar-lo, un altre recurs que va presentar Corembe. La jutgessa va decretar mesures cautelars que van paralitzar que es retirés l'estiu passat.