L'escola dels Reguers de Tortosa ja és autosuficient amb vuit noves plaques solars

El consistori desplega un pla per incrementar les energies renovables a una vintena d'equipaments municipals

Actualitzada 28/03/2022 a les 16:44

L'escola d'educació infantil i primària Sant Antoni Abat del poble dels Reguers, a Tortosa, és la primera del municipi que és ja autosuficient energèticament. Aquesta setmana han instal·lat vuit plaques solars de 3,56 kW, que generaran un estalvi energètic d'11.600 kW h anuals - un estalvi d'1,6 tones de CO2-.El centre ja disposa d'una caldera de biomassa –que va substituir la de gasoil fa uns anys- i va renovar l'enllumenat amb lluminàries LED. L'escola de la Mercè serà la següent on s'instal·laran plaques solars –una trentena-. El projecte continuarà a una vintena d'equipaments municipals. Tortosa s'ha adherit a l'Acord per una Ciutat Verda per complir amb els objectius europeus de desenvolupament sostenible 2030.