Detingut a Gandesa per robar joies valorades en 43.000 euros d'una casa de Maials

La investigació continua oberta per tal de localitzar un altre dels implicats

Actualitzada 28/03/2022 a les 12:33

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat a Gandesa un home de 33 anys per robar en una casa de Maials, al Segrià. Els fets es remunten al 18 de febrer quan, entre les nou i les dotze del migdia, uns lladres haurien entrat en un domicili del carrer del Carme. Ho van fer escalant la paret de l'immoble, aprofitant una canonada exterior de desaigües. A dins de la casa van regirar diverses estances i van robar un lot de joies valorat en 43.000 euros i tots els diners en metàl·lic que van trobar. La intuïció d'un veí del poble, que va prendre nota de la matrícula d'un turisme foraster, va permetre focalitzar ràpidament la investigació.Arran de la denúncia agents de la Unitat d'Investigació del Segrià van iniciar les indagacions per identificar els lladres. Durant les primeres gestions van saber que un veí de la població es va creuar amb dos individus forasters, amb una actitud sospitosa. Va ser per això que va anotar la matrícula del vehicle.Amb aquesta informació, els mosso van centrar la investigació a l'entorn del propietari del turisme. Una vegada localitzat, l'home va declarar que mai havia vist el vehicle del qual era propietari. A causa de la seva precarietat econòmica, va acceptar el tracte d'uns coneguts que li van oferir diners a canvi de posar-lo al seu nom i, després de fer els tràmits, no els havia tornat a veure.Paral·lelament, els mossos van saber que la Guàrdia Urbana de Barcelona havia comissat un important lot de joies, el mateix dia 18 de febrer, durant una detenció per desobediència i atemptat contra els agents de l'autoritat al districte de Nou Barris de Barcelona. Atès que el detingut no va poder justificar la procedència de les joies, aquestes li van ser comissades preventivament.Els investigadors de Lleida es van desplaçar a Barcelona i van comprovar que les joies eren les que constaven com a robades al domicili de Maials, tot i que en faltaven algunes peces. El 25 de febrer les joies van ser lliurades als seus legítims propietaris.Aquestes darreres actuacions policials van permetre confirmar qui eren els dos suposats autors del robatori i van ser posats en recerca. El 24 de març, els mossos van aturar un vehicle sospitós en un control a Gandesa. El cotxe anava amb tres persones, una de les quals no portava documentació i es va identificar verbalment amb un nom fals. Una vegada fetes les comprovacions, es va descobrir que era un dels suposats lladres buscats pel robatori a Maials i va ser detingut.La investigació continua oberta per tal de localitzar l'altre suposat implicat. El detingut, que tenia antecedents, va passar el 25 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia a Lleida i va quedar en llibertat amb càrrecs.