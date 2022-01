Flix ultima la constitució de la primera comunitat energètica municipal de les Terres de l'Ebre

Flix ultima la creació de la primera comunitat energètica de les Terres de l'Ebre que vol implicar particulars, empreses, comerços, entitats i administració local. Dimecres es constitueix el grup promotor. Els seus impulsors defensen que la transició energètica l'han de liderar els ciutadans i no grans multinacionals i promotores. De la implicació que aconsegueixin, dependrà la configuració jurídica, sigui en forma d'associació o cooperativa, i també la inversió necessària per promoure instal·lacions d'autoconsum particulars i col·lectives. La comunitat energètica vol coordinar projectes en marxa de l'Ajuntament (la coberta de plaques solars al pavelló poliesportiu), entitats i també dues comunitats de regants.

La iniciativa de constituir una comunitat energètica a Flix va sorgir del Consell local per la República. «Vam detectar que la qüestió de la transició energètica s'havia de posar en marxa per part dels ciutadans» com, segons remarca un dels impulsors, Vicenç Alegre, també marca la normativa europea. Després d'un cicle de xerrades amb diferents especialistes, aquest dimecres s'ha convocat a la sala de Can Don Ventura, la constitució del grup promotor.

A partir d'aquí s'haurà de definir «les funcions» de la comunitat energètica i dels socis, la configuració jurídica, la inversió necessària, les fonts de finançament i el repartiment de beneficis. «Fer les compres col·lectives abarateix costos, hi ha subvencions, vies de finançament i entitats que ho faciliten. És un tema que hem de treballar», ha apuntat Alegre.

Comprar instal·lacions conjuntes és un dels principals objectius. Com ha detallat Alegre, es planteja adquirir un terreny de forma col·lectiva i fer un parc fotovoltaic per subministrar al municipi així com incentivar que la majoria dels veïns instal·lin plaques fotovoltaiques a les cases unifamiliars i blocs de pisos per abastir els seus consums.

Segons el nombre de socis promotors implicats en la comunitat energètica es podran concretar les possibilitats de fer aquestes compres col·lectives i començar a buscar instal·ladors, pressupostar els projectes i oferir a tots els veïns de Flix que s'animin a posar instal·lacions solars als seus habitatges. Una altra de les funcions de la comunitat energètica serà coordinar totes les iniciatives que ja es belluguen al poble, entre elles la coberta amb plaques solars del pavelló poliesportiu per part de l'Ajuntament de Flix i altres que estudien entitats i dues de les comunitats de regants.

Els impulsors de la comunitat energètica de Flix insisteixen que la transició energètica al país l'han de liderar els ciutadans i no dependre de macroprojectes particulars. S'emmirallen en pobles europeus, a Bèlgica o Alemanya, que ja s'autoabasteixen i venen els excedents amb beneficis. «No sé si arribarem aquí, però és un procés que iniciem i veurem fins on arribarem», ha dit Alegre.