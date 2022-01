L'entrada de taronja de Turquia, Egipte i Marroc ensorra els preus dels cítrics ebrencs

Actualitzada 21/01/2022 a les 08:45

El sector dels cítrics de l'Ebre inicia la segona fase de la campanya amb els preus de la taronja ensorrats per l'entrada al mercat europeu del producte de Turquia, Egipte o Marroc, una pugna desigual que pateixen pel dúmping (competència deslleial) social i mediambiental dels països africans. Com ha apuntat Federico Tarazona, gerent de la Cooperativa Exportadora Agris d'Alcanar (Montsià), la retribució als pagesos caurà entre un 60% i un 80% respecte a la campanya passada. En canvi, el consumidor l'està pagant més cara perquè els distribuïdors carreguen l'increment de costos, com el del transport. Les baixes temperatures de les últimes setmanes no afecten el producte, però encara es pateixen els efectes d'una tardor càlida i plujosa.