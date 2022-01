Una comissió tècnica decidirà sobre la connexió marina de les salines de la punta de la Banya

Un comissió de discrepàncies, formada per tècnics de l'administració de la Generalitat i de l'Estat, abordarà la viabilitat definitiva del projecte de connexió marítima alternativa de les salines de la Punta de la Banya, al Delta de l'Ebre. Aquesta és la via a la qual s'aferra l'empresa Infosa per executar unes obres que li permetrien continuar explotant les salines quan els temporals marítims trenquen la barra del Trabucador i n'impedeixen l'accés terrestre. Tot i que la Generalitat ha avalat el projecte, el Ministeri per a la Transició va informar-ne negativament. Per això, Infosa espera reunir-se, prèviament, amb els tècnics per convèncer-los de la seva viabilitat ambiental. Creuen que el govern espanyol «no ha entès bé» la idea.

El Ministeri, que és el titular del domini públic marítim terrestre afectat, va adduir davant la Generalitat, l'administració amb competències ambientals encarregada de tramitar el projecte, possibles repercussions ambientals per emetre un dictamen desfavorable. Es remetia a un informe de la Subdirecció General de Biodiversitat Terrestre i Marina, segons el qual, no es pot descartar «un efecte negatiu» sobre espècies marines com la nacra (Pinna nobilis) i les praderes de fanerògames marines (Cymodea nodosa) de la zona arran de l'ocupació de la infraestructura i l'alteració de la qualitat de l'aigua causada durant la fase de construcció i posterior posada en servei del moll projectat. Per contra, el projecte no és vist amb mals ulls pel Servei Provincial de Costes Tarragona, pertanyent al mateix ministeri.

Davant d'aquest escenari, i la possibilitat que la negativa estatal pugui fer descarrilar el projecte, la Generalitat preveu posar en marxa una comissió de discrepàncies amb els tècnics estatals perquè la construcció pugui tirar endavant amb el consens de les principals administracions implicades. El mecanisme està dissenyat per posar sobre la taula i confrontar tècnicament els aspectes tècnics que generen més controvèrsia i proposar solucions al respecte. En el cas que el Govern decidís tirar pel recte sense el vistiplau estatal, s'arriscaria a un possible contenciós administratiu i la judicialització del projecte. La sortida a l'atzucac, també, podria passar per una negociació amb un major component polític, segons apunten diverses fonts.

Infosa assumeix que la via de la negociació amb l'Estat és, ara per ara, l'única sortida que li queda per poder materialitzar un projecte que considera vital per mantenir la seva activitat futura a la Punta de la Banya. El director general de l'empresa, Joan Sucarrats, ha avançat que ja han sol·licitat reunions prèvies amb els tècnics de la Generalitat i del Ministeri. La idea, segons ha elaborat, és poder abordar prèviament, sobretot amb els responsables estatals, «els que han aPuntat més dubtes sobre el projecte».

«És important que l'Estat escolti la nostra opinió i també perquè l'informe no acaba de deixar clar els problemes puntuals que els preocupen i tenir l'oportunitat de seure amb ells, resoldre dubtes i entendre realment quin és el problema», ha remarcat Sucarrats. Considera que el govern espanyol «no ha entès bé el projecte». Remarca que el projecte encarregat, elaborat durant dos anys, ha treballat a fons perquè els impactes siguin «mínims».

Un moll a la Punta de la Banya

Un dels aspectes més controvertits del projecte d'Infosa és la construcció d'un moll a la part interior de la badia, on atracaria una embarcació de transport que permetria l'accés dels camions a les instal·lacions. Seria la culminació d'un vial elevat de cinc metres d'amplada, 1,4 quilòmetres i 2 metres d'altura des de les instal·lacions de les salines. El projecte incorpora apartadors i passos superiors per a permetre el pas de l'aigua evitant afectacions sobre la hidrodinàmica. El moll, de lloses de formigó, s'ha dissenyat amb trams de corba per evitar afectacions sobre nacres i fanerògames.

D'altra banda, les converses que Infosa vol obrir pretenen també esclarir el 2problema de concepte» que, segons Sucarrats, té l'administració estatal sobre el projecte. «Està pendent de presentar el Pla de Protecció del Delta de l'Ebre i dona la sensació que, de vegades, es vol incloure la solució del Trabucador en aquest pla, quan el cas de les salines s'ha de tractar a banda. El pla, en el millor dels casos, arribarà d'aquí uns anys i nosaltres hem de lluitar per solucionar un problema que tenim de fa dos anys i és imminent», ha tancat.

En el cas d'autoritzar-se, Infosa preveu una inversió en les obres d'entre 2,5 i 3 milions d'euros. La previsió és que l'execució es podria allargar al llarg d'un any. A banda de les actuacions a la Punta de la Banya, també es preveu l'adquisició d'una embarcació adequada així com obres per adaptar l'espai del port de la Ràpita per on embarcarien i desembarcarien els camions.