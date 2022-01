La CGT reclama una unitat per ajudar els afectats de covid persistent a les Terres de l'Ebre

La GCT Terres de l'Ebre reclama que es creï una unitat de covid persistent perquè els ebrencs amb aquesta síndrome puguin rebre «un abordatge integral i amb visió biopsicosocial». Proposen oferir suport de professionals de salut mental i rehabilitació des de l'atenció primària, i una unitat als hospitals, «per al maneig multidisciplinari post alta» dels quadres greus en què persisteixen alteracions respiratòries i motores. El sindicat recorda que l'informe de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya evidenciava que fins a una tercera part de les persones amb malaltia moderada poden presentar símptomes persistents i que aplicant l'estadística als contagis a l'Ebre (32.690), és important crear aquesta unitat al territori.

Diversos afectats amb covid persistent han recorregut a la CGT de l'Ebre per demanar ajuda. El sindicat assenyala que són majoritàriament dones d'edat mitjana però també persones joves sense malalties prèvies. Els símptomes que presenten són diversos: afectacions al sistema respiratori o neurològic, a la pell, febrícules, artràlgies, dolor intens, o altres símptomes que els invaliden.

El sindicat exposa el cas d'una treballadora, que es va contagiar al seu lloc de feina de covid, però topa «amb un buit legal» en exhaurir el temps màxim de baixa comuna i que no se li reconegui com a malaltia professional, fet que li permetria unes prestacions superiors en cas d'invalidesa. El sindicat recorda que la falta d'un tractament específic fa que «l'acompanyament d'aquestes persones sigui clau per alleugerir el seu malestar i facilitar la seva reincorporació a l'activitat habitual».

La unitat de tractament de la covid persistent que reclama la CGT permetria avaluar «potencials seqüeles» de la malaltia «i optimitzar l'abordatge terapèutic», a més d'evitar que sigui els ciutadans que s'organitzin pel seu compte, com ha fet el Col·lectiu d'Afectades i Afectats Persistents per la covid-19.