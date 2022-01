Flix es mobilitza per evitar que una noia de 13 anys hagi de deixar el futbol per falta d'equip femení

Segons denuncien, la normativa federativa de Catalunya és discriminatòria per raó de sexe perquè només afecta les noies i «frustra» la projecció esportiva de moltes jugadores que es veuen obligades a deixar el futbol per aquest impediment. La jugadora de Flix podria continuar entrenant i jugant amb els seus companys de la JE Flix, però se li impedeix federar-se per entrar a la competició l'any que ve.

Es una situació que es repeteix a molts clubs de Catalunya però la situació «s'agreuja» en entorns rurals, com és el cas de la jugadora de Flix, perquè no hi ha suficients noies per crear un equip exclusivament femení quan «amb prou feines es poden crear equips mixtos».

Des de Flix alerten que es tracta també d'una «vulneració dels drets de les menors», que han de «fer esforços i prendre decisions» que els nois no s'han de plantejar. Davant de l'aposta, els últims anys, d'administracions i clubs per fomentar l'esport femení de base i d'elit, es reivindica una revisió dels reglaments federatius per incentivar que les noies també puguin arribar a l'elit i no es frustri la seva projecció esportiva, en aquest cas «per ser dona i de la Ribera d'Ebre».



Recollida de firmes de la campanya