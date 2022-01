La Plataforma en Defensa de l'Ebre denuncia patir «agressivitat mediàtica» per oposar-se a la Via Blava de l'Ebre

La plataforma recorda que el projecte no té el consens del territori i que la CHE «mai l'ha vist amb bons ulls»

Actualitzada 19/01/2022 a les 18:30

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) se sent «cap de turc» de Sercosa i denuncia que està patint «agressivitat mediàtica» per oposar-se al projecte 'la Via Blava de l'Ebre', en el qual l'empresa preveu construir tres noves assuts al tram final del riu. La Plataforma recorda que el projecte no compta amb el consens del territori, quan altres organismes, experts i partits polítics de l'Ebre l'han rebutjat. «Si no tira endavant és perquè no té els permisos, entre altres coses, i perquè ens consta que la CHE (Confederació Hidrogràfica de l'Ebre) mai l'ha vist amb bons ulls», ha recordat la portaveu de la PDE, Matilde Font. La Plataforma reitera la seva oposició al projecte, tot i haver rebut «pressions» col·lectives i personals.