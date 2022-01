La Terra Alta reuneix dues-centes experiències turístiques en un catàleg físic i digital

Actualitzada 18/01/2022 a les 13:08

La Terra Alta ha reunit en un catàleg físic i digital tota l'oferta d'experiències turístiques que es pot trobar a la comarca, tant del sector públic com del privat. D'entrada s'inclouen 200 propostes d'oleoturisme, enotursime, cicloturisme, turisme actiu, cultural i patrimonial i de memòria històrica, així com estades i experiències molt singulars. Com ha destacat la presidenta del Consell Comarcal, Neus Sanromà, calia acabar amb la dispersió de l'oferta i oferir-la de manera «transversal» per fer turisme a la Terra Alta «de forma fàcil» i durant tot l'any. El catàleg és una eina essencial per promocionar la comarca a fires i certàmens amb qualitat i de forma ordenada i clara», com aquests pròxims dies a Fitur.