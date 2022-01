Deltebre i Badalona s'uneixen en una iniciativa de recollida de residus del mar

En total hi participen 16 ports catalans i 1.000 pescadors

Els ports dels municipis de Deltebre i Badalona s'han unit a una iniciativa d'Ecoembes i la Fundació ECOALF per recollir residus dels fons marins, que posteriorment seran reciclats i transformats en nous productes.Sota el lema Upcycling the Oceans, 16 ports catalans i 1.000 pescadors al capdavant de 240 vaixells pesquers participen a la iniciativa, posada en marxa el 2016, que busca recuperar residus marins i donar-los una segona vida a través del reciclatge i l'economia circular.Als 212 vaixells que ja participaven a Catalunya -localitzats als ports de Cambrills, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, les Cases d'Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona, Arenys de Mar, Barcelona, ​​Vilanova i la Geltrú, Blanes, Llançà, Palamós, Port de la Selva i Roses-, ara s'hi han sumat 22 vaixells d'arts menors a Deltebre i 6 embarcacions de trasmallo a Badalona.El projecte a Badalona funciona des de finals de 2021, mentre que a Deltebre començarà a dur-se a terme a partir d'aquest mes. A cadascun dels 16 ports, hi ha instal·lats contenidors perquè els pescadors hi dipositin correctament els residus que recuperen del mar.El secretari de la Confraria de Pescadors de Badalona, ​​Daniel Querol, ha explicat que s'han unit al projecte d'Ecoembes i ECOALF per aportar el seu «gra de sorra» en la millora dels entorns marins.«Des de fa anys, els pescadors de la nostra confraria es troben amb escombraries de tota mena a les seves xarxes, sobretot plàstic i tovalloletes. Un problema que cada vegada va a més, i sentim la necessitat de fer alguna cosa», ha afegit Querol.La directora de la Fundació ECOALF, Irene Díez, ha assenyalat que els ports de Deltebre i Badalona ajudaran el projecte a consolidar-se com «la xarxa de pesca passiva d'escombraries més gran».«Tradicionalment, Upcycling the Oceans s'ha centrat en la flota d'arrossegament, ja que en el fons és on acaba un 70 % de les escombraries marines, però les arts menors també s'enfronten a aquest problema i volen aportar el seu granet de sorra», ha conclòs Díez.