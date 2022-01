L'Ajuntament d'Amposta impulsa obres de millora de la via pública per valor de 4,67 MEUR entre l'any passat i enguany

Al marge d'aquests capítols, la llista d'actuacions inclou també els 400.000 per a la urbanització de l'entorn del casal cívic de la gent gran; 265.000 euros en millores de les vies; 250.000 euros per a la passarel·la de l'avinguda de Santa Bàrbara; 200.000 en la urbanització del carrer Itàlia, a la zona de l'escola Consol Ferré; 180.000 euros per a les zones verdes; o 140.000 per a la infraestructura ciclista dels ajuts Next Generation. Segons ha destacat l'alcalde, les obres d'urbanització s'executen sense demanar quotes ni contribucions especials als veïns.Una part molt important dels recursos es destinarà també a la repavimentació de les vies públiques, tan urbanes com camins rurals, que tindrà una dotació total de 720.000 euros durant aquests dos anys. En aquest aspecte, i davant les crítiques veïnals que ha aixecat el mal estat del paviment en molts punts de la ciutat durant els últims mesos, el primer tinent d'alcalde de Serveis al Territori, Miquel Subirats, ha demanat paciència i ha anunciat que els treballs, a partir d'un concepte de reforma integral d'aquests espais públics, s'iniciaran al març.«Per nosaltres aquesta actuació integral significa que quan entrem a un carrer es faci tot: es canviï l'aigua potable, el clavegueram i es posin els pluvials, si és necessari. Un cop tenim fet tots els serveis passem a asfaltar. Això fa que tot tingui un major cost i anem més lents. Però per responsabilitat és el que hem de fer: si anéssim directament a fer l'asfaltat, ens trobaríem que al cop de pocs mesos hauríem de tornar a obrir el carrer per fer alguna reparació», ha apuntat.