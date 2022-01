Denuncien la propietària d'una granja il·legal de conills d'Índies a la Sènia

A les instal·lacions hi havien més de 1.000 exemplars en gàbies i en algunes es barrejaven animals vius amb morts

Actualitzada 17/01/2022 a les 13:40

Els Mossos d'Esquadra han denunciat una veïna de la Sènia (Montsià) per criar i comercialitzar conills d'Índies (Cavia porcellus) de manera il·legal.

El passat 10 de gener els agents van personar-se a una granja abandonada de la localitat de la Sènia a l'interior de la qual van observar que s'estava duent a terme la cria de conills d'Índies.

Els animals, més de 1.000 exemplars, es trobaven dintre de gàbies i en algunes d'aquestes es barrejaven animals vius amb altres que havien mort. Les instal·lacions es trobaven molt brutes, trobant-se el terra ple de brutícia i excrements barrejats amb altres cadàvers.

Els policies també van constatar que l'explotació de cunicultura no disposava de cap tipus d'autorització per exercir aquesta activitat i que s'estaven comercialitzant els exemplars com animals de companyia sense passar cap tipus de control sanitari. Aquest fet és especialment greu per l'alta capacitat d'aquesta espècie en transmetre malalties a les persones.

Per això, els agents van immobilitzar de forma preventiva els animals, i van denunciar a la responsable de l'explotació per diverses infraccions del Decret Legislatiu, 2/2008 de Protecció dels Animals. Els fets seran posats en coneixement del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, organisme competent en aquesta matèria.