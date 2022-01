Endesa talla la llum en ple hivern a prop de 800 usuaris de Masdenverge per uns treballs programats

La companyia atura les tasques després de les queixes de l'Ajuntament, que assegura no haver rebut cap avís

Actualitzada 15/01/2022 a les 11:41

El municipi de Masdenverge (Montsià) s'ha llevat aquest dissabte sense llum, en un dels caps de setmana més freds de l'hivern. Prop de 800 usuaris s'han vist afectats per aquesta situació, que segons Endesa, responia a uns treballs programats a les torres elèctriques per protegir l'avifauna.Les tasques de manteniment s'han suspès tres hores després d'iniciar-se arran de les queixes de l'Ajuntament. Des del consistori critiquen que no se'ls hagi comunicat prèviament aquests treballs, mentre que des d'Endesa defensen que es va fer un avís formal per dur-los a terme. En un inici, la previsió de la companyia subministradora era restablir el servei en un període màxim de vuit hores.