Empresaris rescaten naus industrials en mans de bancs per reactivar l'activitat a Amposta

AgroDelta compra Medesa

Al polígon de Tosses, on s'acumulen locals industrials i d'oci totalment abandonats, un grup d'empresaris ha adquirit recentment a un fons d'inversió catorze naus per posar-les a disposició d'empreses que hi vulguin instal·lar la seva activitat. En aquests moments, la nova empresa constituïda per comercialitzar-les, en règim de lloguer o venda, treballa en la seva neteja i adequació. Algunes presenten pintades i nombroses destrosses, com vidres trencats. «Estan tancades de fa molts anys», reconeix Manel Garcia, el gestor immobiliari que ha executat l'operació de compra en nom de la nova societat creada pels empresaris.De forma paral·lela a aquestes tasques, la societat, de la qual Garcia no n'ha revelat els empresaris participants ni les xifres de l'operació, manté contactes amb diverses empreses, «majoritàriament de fora d'Amposta i de les Terres de l'Ebre», perquè s'hi puguin instal·lar. «Tenim necessitat a Amposta. Hi ha empreses que s'hi volen ubicar i no troben lloc», ha remarcat Garcia, tot assegurant que l'objectiu final de l'operació és donar sortida a uns actius abandonats perquè creïn «valor afegit» i «riquesa al territori».També l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, reconeix que hi ha «mancança» a la ciutat d'instal·lacions per a petites empreses. Les naus de Tosses formaven un únic actiu bancari que el fons d'inversió volia vendre en bloc, i tot i que «feia temps que s'intentava comprar, no era fàcil adquirir-les totes». Es tracta de naus de dues plantes, de 500 metres quadrats cada planta. «Són naus bastant bones per posar-hi petits tallers, per exemple, de ferreteria. Alguns empresaris de la ciutat estan en sòl rústic i no poden créixer i ara podran anar al polígon, comprant o llogant les naus», ha destacat Tomàs.El consistori s'ha compromès a facilitar els tràmits urbanístics necessaris per reactivar les instal·lacions. La construcció de les naus no es va acabar i requereixen el certificat de final d'obra. «Són temes urbanístics que han quedat penjats durant anys i cal fer quasi arqueologia urbanística», ha explicat l'alcalde d'Amposta.Una altra operació empresarial destacada a la capital del Montsià és la compra, per part d'AgroDelta, de les naus de l'antiga fàbrica de cartó Medesa. El valor de venda era d'1,69 milions d'euros i l'empresa agrònoma l'ha adquirit a través de Servihabitat, i arran del concurs de creditors de l'any 2012. Tot i l'aval de 500.000 euros i els ajuts del Govern l'any 2011 per salvar la que era una empresa pionera al territori, aquell any la fàbrica va aplicar un ERO i va acomiadar una trentena de treballadors i va acabar tancant per falta de finançament.AgroDelta, dedicada a la venda de fitosanitaris i adobs i altres serveis agraris, està ubicada a tocar de la carretera N-340 i ampliarà les seves instal·lacions amb les naus de l'Avinguda Santa Bàrbara que tenen 1.500 i 5.500 metres quadrats, en una parcel·la que té 15.600 metres quadrats.Per a l'alcalde d'Amposta, «independentment dels llocs de treball» que generin les noves activitats que es puguin instal·lar a les naus, «qualsevol moviment d'actius bancaris empresarials que passin a mans d'aquells que sí que generen activitat és positiu» perquè els bancs «no tenen intenció de fer-ne ús». «Si l'empresa que es munta és manufacturera i es creen cinquanta llocs de treball, perfecte, però independentment de l'ocupació, l'activitat empresarial genera sinergies i dinàmiques dins de la ciutat», ha remarcat.Segons ha apuntat Tomàs, Amposta ha passat de tenir «moltíssims actius bancaris empresarials» a què «pràcticament no en quedi cap». «Si creix la població perquè hi ha més gent que ve a viure a Amposta també és bo», ha afegit.D'altra banda, els pressupostos 2022 de l'Ajuntament d'Amposta preveuen una inversió d'1,145 milions d'euros per a la urbanització de l'última fase del polígon de l'Oriola. Es faran voreres, una depuradora i el sistema d'aigües residuals. S'hi està construint una planta logística de distribució de roba infantil i Nath és una de les empreses que desplegarà un pla de Formació Professional Dual, amb 159.000 euros de subvenció d'Empresa i Treball per contractar 14 joves i 1 tutor durant un any. Tekdom també hi construeix una nau on es fabricaran cases modulars.