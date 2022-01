Denuncien penalment a Tortosa un camioner que conduïa begut i fent ziga-zaga

Actualitzada 13/01/2022 a les 14:46

Els Mossos van interceptar i denunciar aquest dimecres al migdia a Tortosa un camioner que circulava per l'autovia C-42 fent ziga-zaga així com multiplicant per vuit la taxa d'alcoholèmia permesa. Una patrulla de trànsit que estava fent un control dinàmic de la circulació va observar un tràiler que circulava envaint els dos carrils en sentit l'Aldea. Els agents es van posar al seu darrere i el van fer aturar en un lloc segur, en un carril lateral paral·lel a la via, a l'altura del punt quilomètric 11. Durant la inspecció van comprovar que presentava símptomes d'haver begut. La prova d'alcoholèmia va donar 1,27 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, vuit cops més de la taxa permesa per a conductors professionals, de 0,15.